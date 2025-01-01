На работна среща между ръководството на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) бяха обсъдени стъпките към подписването на Меморандум за сътрудничество, който да задълбочи дългогодишните добри отношения между двете институции.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев и ректорът на университета доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, заедно с част от техните екипи, разгледаха възможностите за разширяване на сътрудничеството и връзката между наука и практика.

Директорът на Института по пътища и мостове инж. Александър Тодоров подчерта значението на УАСГ за сектора, отбелязвайки, че по-голямата част от специалистите в системата са възпитаници на университета. Той акцентира и върху необходимостта партньорството да се развива, за да отговори на недостига на кадри в пътната инфраструктура.

Предстоящият Меморандум ще даде рамка за по-структурирано взаимодействие, като отношенията между институциите ще бъдат надградени.

От АПИ посочиха, че ежегодно в държавната администрация се предлагат стажантски програми и подчертаха необходимостта от намиране на механизми за по-висока мотивация и ангажираност на студентите. Младите хора все по-често предпочитат краткосрочни стажове, които могат да се съчетаят с натоварената учебна програма, но това ги ограничава в по-задълбоченото запознаване със спецификата на работата, каза инж. Вълчев.

От университета споделиха и за добри практики с други институции като например стипендиите на Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи“ в размер на една минимална заплата на месец или програмите на НЕК, при които задължението за работа е една година.

Ректорът на УАСГ отправи официална покана АПИ да се включи в новосъздадения Съвет на бизнеса към УАСГ – платформа, която ще обединява работодатели, преподаватели и студенти. Целта е фирмите да представят своя профил, да споделят информация и начини на развитие на най-важните компетентности за младите специалисти, както и да участват с гост-лекции, да предлагат иновативни решения, които да бъдат интегрирани в учебния процес и да участват в дейности, подкрепящи студентите.

Агенция „Пътна инфраструктура“

Ръководството на УАСГ и АПИ обсъдиха проблемите, свързани с намаляващия брой студенти в инженерните специалности и недостига на кадри в сектора. От Агенцията подчертаха нуждата от увеличаване на броя студенти в специалност „Транспортно строителство“, както и търсенето на възможност за нови бакалавърски програми. Изразиха готовност да подкрепят усилията за увеличаване на приема и за намиране на устойчиви решения на държавно ниво.

Срещата постави начало на нов етап от сътрудничеството между УАСГ и АПИ, като страните се обединиха около необходимостта от по-тясна връзка между образованието и реалните потребности на инфраструктурния сектор.

В срещата участваха и инж. Десислава Паунова – директор на дирекция „Планиране и пътна безопасност“, Дина Цоневска – началник на отдел в същата дирекция. УАСГ беше представен от доц. д-р инж. Петър Николов – зам.-ректор по международното сътрудничество и интеграция, доц. д-р мат. Станислава Стоилова – зам.-декан по научна и международна дейност на Факултета по транспортно строителство, и доц. д-р Лазар Георгиев – зам.-декан по учебната дейност на същия факултет.