Най-редкият първи брой на „Супермен“ (1939), открит миналата година на таван в Северна Калифорния, стана най-скъпият комикс в историята, след като беше продаден на търг за впечатляващите 9,12 милиона долара.

Комиксът е намерен от трима братя, докато разчиствали вещите на починалата си майка. Изданието е било съхранявано между вестници в картонена кутия, което спомогнало за отлично запазване на състоянието му. Сертифицираният рейтинг от CGC е 9.0 от 10, което е изключително високо за подобен артикул.

Rare Superman comic book found in mom’s attic breaks record and sells for over $9M https://t.co/GN8Si3IZCS pic.twitter.com/ixvQprNa6M — New York Post (@nypost) November 21, 2025

Продажбата се осъществи чрез Heritage Auctions, а аукционната къща определи находката като „срещата на легендата на поп културата с историята“. Изданието „Superman No. 1“ се смята за истински милиестон в историята на комиксите и вече държи титлата на най-скъпия комикс, продаван някога.