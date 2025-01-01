Една от най-емблематичните старинни сгради в центъра на София, известна като Къщата с ягодите, отново се превърна в истинска празнична атракция. Историческата постройка засия с хиляди топли светлини и официално даде старт на коледното настроение в столицата.

Коледната приказка в София започна: Празничният дух изпълни сърцето на града (СНИМКИ)

БТА

На кадрите в социалните мрежи се вижда как фасадата и терасите на къщата са обвити в пищна украса. Светлините се стичат по колоните, огражденията и прозорците, а големите дървета в двора са обвити в лампички, превръщайки мястото в приказна гледка.

Постройката, издигната през 1920-те години и прочута със своите декоративни ягоди от мазилка, отдавна е любимо място за фотографи, туристи и столичани. През последните години интересът към нея се засилва особено през декември, когато украсата ѝ се превръща в едно от най-сниманите местенца в София.

Тази традиция се превърна в символ на настъпващите празници – послание за топлина, уют и надежда в сърцето на града. И тази година Къщата с ягодите напомня, че магията на Коледа започва не само от елхата на площада, но и от местата, които пазят духа на стара София.

Междувременно през уикенда Столична община даде своеобразен старт на коледните празници в града с откриването на Sofia Christmas Fest – най-голямото коледно градче в столицата, разположено пред НДК.

