Мъж, шофиращ откраднат автомобил, помете 11 души в Токио. Възрастен мъж загина, а жена е тежко ранена, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на японски медии.

Шофьорът, който е на 37 години, е арестуван, след като първоначално успял да избяга.

Новинарската агенция Киодо съобщи, че мъж на около 80 години е загинал, а жена на около 20 години е в тежко състояние и е в безсъзнание.

Още девет души са ранени.

Според полицията автомобилът навлязъл в кръстовище на червен светофар, завил към тротоара, където блъснал хората, след което отново се върнал на пътя, преди да спре.