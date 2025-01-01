Инспектори от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч са установили нарушение при преглед в Медицинския център в града след сигнал, съобщават от инспекцията.

Постъпила е жалба чрез Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с твърдения за отказана медицинска помощ на 17-годишен пациент в дежурен кабинет към „Медицински център – Ловеч“ ЕООД.

При извършената проверка е констатирано, че прегледът не е отразен в амбулаторен лист, но е имало такъв, уточниха за БТА от РЗИ – Ловеч.

Момчето е прегледано, но майката не е останала доволна от диагнозата на лекаря и е напуснала Центъра, преди да ѝ бъде оформена задължителната медицинска документация при оказване на медицинска помощ. Въпреки това, нерегистрирането на прегледа е нарушение. Затова ръководителят на Медицинския център е уведомен за предприемане на административнонаказателни мерки.

Момчето не е било със сериозни оплаквания, посочиха още от РЗИ.