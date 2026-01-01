Германия вече изготвя конкретни планове за евентуално разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток, заяви снощи министърът на отбраната Борис Писториус на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде ДПА.

"Планираме го. Проучваме различните варианти - включително по отношение на евентуални партньори и начина, по който такава операция би могла да бъде структурирана", заяви Писториус пред обществената телевизия А Ер Де.

Министърът на отбраната отбеляза, че не би си вършил работата както трябва, ако подобна подготовка вече не беше в ход. Планирането обаче все още е в ранен етап.

"Предпоставките за всякакво разполагане на сили биха включвали трайно примирие, правна рамка съгласно международното право и мандат от германския Бундестаг, долната камара на парламента", отбеляза той и добави: "Все още сме далеч от това."

Писториус посочи военноморските способности на Германия в областта на разминирането, като заяви, че страната традиционно играе водеща роля в НАТО в тази област. Участието на Германия няма да е с символичен характер или с цел изпращане на политически сигнали, а за да се гарантира свободата на корабоплаването в региона.

"Винаги сме казвали, че това не е нашата война, но ние сме засегнати от нейните последствия", отбеляза той.

Той призна, че евентуална мисия би наложила на военноморските сили да преразгледат приоритетите си по отношение на други задачи.

Писториус определи ситуацията в Ормузкия проток като непредсказуема към момента, като се съобщава за над 20 нападения срещу търговски кораби.

Писториус също така заяви, че не може да си представи осигуряването на сигурността на водния път без участието на САЩ, като изтъкна, че Вашингтон разполага с най-добрата обща представа за ситуацията в региона. Той също така заяви, че липсата на американско участие би било "неразумно от военна гледна точка и политически погрешен сигнал".