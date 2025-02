Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че този уикенд е провела разговори с лидерите на Великобритания и Франция и всички са обещали „непоколебима“ подкрепа за Украйна преди третата годишнина от войната с Русия, предаде АФП.

„Обсъдихме нашата непоколебима подкрепа за Украйна, финансова и военна“, каза Фон дер Лайен за телефонните си разговори с президента на Франция Еманюел Макрон и британския министър-председател Киър Стармър.

Председателят на ЕК заяви, че е имала „добър обмен“ с двама ключови европейски лидери.

„Споделихме актуална информация за контактите ни с американските партньори и обсъдихме плановете за отбраната и сигурността на нашия континент“, каза тя на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Европа относно конфликта в Украйна и финансирането на НАТО.

Had good exchanges on the phone this weekend with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer.



We discussed our unflinching support to Ukraine, financially and militarily.



We shared updates on our contacts with US partners and discussed plans for the defence & security of our continent.