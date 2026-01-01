Европол, заедно с Нидерландия, предприе на 16 и 17 април координирани действия за идентифицирането и издирването на деца, отведени насила в окупираните територии на Украйна, както и в Русия или в Беларус, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление на Европол от вчера.

Събрана е информация за общо 45 деца, като тя е споделена с украинските власти.

По инициативата за идентифицирането на децата са работили заедно 40 експерти от 18 страни, Международния наказателен съд и неправителствени организации.

Съставени са 45 доклада, съдържащи ценна информация, която може потенциално да доведе до намирането на децата.

Част от децата са осиновени от руски граждани, а други са в лагери за превъзпитание или в психиатрични заведения.

Беларуската държавна телевизия съобщи, че наскоро властите са изпратили група деца, наскоро докарани от окупираните територии на Украйна, да участват в занимания на беларуски военни, като например учения за евакуация при пожар.