Следователи от повече от 30 страни разбиха огромна мрежа за разпространение на детска порнография с близо 2 милиона потребители по целия свят, съобщи днес европейската полицейска служба Европол, цитирана от ДПА.

#BREAKING Investigators from more than 30 countries have dismantled a huge paedophile network with almost 2 million users worldwide and detained 79 people, the EU police agency Europol says pic.twitter.com/fHGdEYglJx