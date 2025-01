Европейският съюз предложи спешна помощ от 30 млн. евро за закупуване на газ за сепаратисткия молдовски регион Приднестровие, след като Русия прекрати доставките.

„Ние просто не можем да приемем, че хората на нашия континент нямат достъп до най-основните услуги. Но трудните времена разкриват истинските приятели“, заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Ето защо днес хвърляме спасително въже. Ще доставим газ на жителите на Приднестровието и ще възстановим достъпа им до електричество и отопление“, добави тя, цитирана от АФП.

Руският държавен енергиен гигант „Газпром“ спря доставките на газ за Приднестровието на 1 януари заради спор за дълг с проевропейското молдовско правителство. В резултат на това около 400 000 жители останаха без отопление и топла вода.

Международно признато като част от Молдова, Приднестровието обяви независимостта си през 1990 г. Оттогава страната разчита на финансовата подкрепа на Москва, но получава руски газ през Молдова.

В изявление на Брюксел се казва, че средствата могат да бъдат използвани от Молдова за закупуване на газ „от доставчици в Украйна и на европейския пазар“.

Помощта е първата стъпка за подпомагане на Молдова в кризата, като ЕС заяви, че по-голям финансов пакет се очаква „през следващите седмици“.

Брюксел проучва и „възможността за оказване на подкрепа чрез доставки на въглища от Украйна“.

Молдова и нейните поддръжници от ЕС обвиняват Москва за кризата, като твърдят, че тя използва оръжието на доставките на газ и раздухва проблема с дълга.

The Kremlin is using energy to blackmail the people of Moldova.



This is outrageous albeit unsurprising.



The EU will provide €30 million to help Moldova buy and transport national gas to their people.



In times of need, the EU will always support its friends and allies.