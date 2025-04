Силите на реда на Босна и Херцеговина се опитаха снощи да задържат сръбския лидер Милорад Додик, издирван за подкопаване на конституционния ред на страната, но бяха възпрепятствани от полицията на Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, и чийто президент е Додик, съобщават местни и световни медии.

Държавният съд на Босна издаде заповед за арест на Додик и двама негови близки сътрудници, след като не се отзоваха на призовка по разследване, свързано със сепаратистко законодателство, което те инициираха и което беше спряно от Конституционния съд на Босна. Въпреки заповедта за арест, Додик продължава дейността си и пътува в Република Сръбска, охраняван от тежко въоръжени членове на сръбските полицейски сили, отбелязва Ройтерс.

Той пристигна вчера в град Източно Сараево, намиращ се в Република Сръбска до босненската столица Сараево. В Източно Сараево се намира централата на Държавната агенция за разследване и защита (СИПА) на Босна и Херцеговина.

„Мога да потвърдя, че членове на СИПА бяха в Административния център на правителството на Република Сръбска в Източно Сараево, във връзка с действия по разпореждане на съда на Босна и Херцеговина относно неизпълнението на решението на Конституционния съд на Босна и Херцеговина. Опитахме се да изпълним разпореждането, но членовете на СИПА бяха възпрепятствани от Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска“, каза пред регионалната телевизия говорителката на СИПА Йелена Миовчич.

