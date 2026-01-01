Европейската централна банка призова Европейския съюз бързо да ускори работата по въвеждането на цифрово евро, предупреждавайки, че забавянията ще засилят зависимостта на континента от чуждестранни технологични гиганти.

„Забавяне в законодателния процес би застрашило инерцията“, заяви членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне в реч в Кипър, предаде АФП. По думите му това би „задълбочило зависимостта от международните картови схеми и би увеличило излагането ни на неевропейски платежни решения на големите технологични компании“.

Макар да не посочи конкретни компании, опасенията за силната зависимост на Европа от американски технологични фирми нарастват заради влошените отношения със САЩ при управлението на президента Доналд Тръмп.

ЕС от години работи по проекта за цифрово евро, който през януари беше определен от десетки икономисти като „ключова гаранция за европейския суверенитет“. Поддръжниците му смятат, че добре проектираната цифрова валута ще позволи онлайн разплащания без опора на американски компании като Visa, Mastercard или PayPal. Критиците обаче се опасяват, че тя може да улесни наблюдението на плащанията от страна на държавите или дори да доведе до ограничаване на достъпа до средства. В отговор Чиполоне подчерта, че ЕЦБ ще „продължи да издава банкноти“ и работи за това „физическите пари да останат широко приети и достъпни“.

Работата по цифровото евро започна през 2020 г., като пилотна фаза е планирана за 2027 г. Очаква се Европейският парламент да вземе решение за бъдещето на проекта по-късно тази година.

Междувременно европейските банки се опасяват, че цифровото евро може да отслаби търсенето на техните електронни услуги, поради което развиват собствени платежни системи като Wero, като алтернатива на американските.