Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) се събра днес на продължаващото втори ден редовно заседание на институцията. Кадри от момента на събирането на органа на ЕЦБ, който е натоварен с решенията за паричната политика, бяха разпространени от президента на институцията Кристин Лагард във фейсбук страницата ѝ.

"Управителният ни съвет се събира днес във Франкфурт. Присъединете се към нас на живо за пресконференцията в 14:45 (15:45 българско време - бел. ред.), на която ще обясним решенията за паричната политика", написа тя в публикацията си в социалната мрежа.

Във видеото, освен Лагард и други членове на Управителния съвет, се вижда и влизането в заседателната зала на управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

Обикновено от тези заседания се публикуват само протоколни снимки.

Очаква се ЕЦБ да запази нивото на основните лихви в еврозоната, сочат прогнози на анализатори, на фона на отслабващия инфлационен натиск в еврозоната. Решението ще бъде обявено по-късно днес и ще е историческо за България – за първи път страната ни участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ като пълноправен член на валутния съюз. Обявяването на решението ще бъде последвано от редовната пресконференция на президента на ЕЦБ Кристин Лагард.