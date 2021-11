Президентът на САЩсе оттегли за кратко на от натовареното ежедневие нана, където по-късно днес ще празнувасъс семейството си, предаде Франс прес.

ходят от 40 години на острова, разположен край бреговете на щата Масачузетс, за да отбележат празника. Семейството тази година е отседнало в имота на милиардера, съосновател на голяма финансова група. Резиденцията му се извисява точно над пристанището на Нантъкет. Заради това гостуване обаче републиканската опозиция обвини Байдън, че принадлежи към един, който се е изолирал от реалността на средната класа.

Тази година Байдън ще празнува спокоен след приключване на. Първо той подписа законопроекта за мащабния план за инвестиции в инфраструктурата в размер на 1,2 трилиона долара. После неговата партия постигна и консенсус по законопроекта за социални и климатични реформи и той беше пратен за повторно четене в Сената, отбелязва Франс прес. Освен това Байдън участва въвс китайския си колега си Цзинпин и в среща на върха с лидерите на Мексико и Канада. И не на последно мястои те бяха пощадени от съдбата да бъдат превърнати в блюдо за празничната трапеза на Деня на благодарността.

Jill and I know firsthand what it means to be a military family, and we’re so grateful for everything they do. It was an honor to celebrate an early Thanksgiving with them last night at Fort Bragg. pic.twitter.com/XQMejI6Rbu