Американската изпълнителка Дженифър Лопес ще изнесе концерт в Букурещ на 27 юли, става ясно от публикация на официалния й профил в социалната мрежа Instagram. Събитието е част от световното й турне “Up All Night Live”, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Поп дивата ще пристигне в румънската столица след концерти в Абу Даби и Варшава. Програмата й включва още Мадрид, Барселона, Истанбул, Будапеща и Ереван. Билетите скоро ще бъдат пуснати в продажба.

Точното място на концерта в Букурещ не е потвърдено, но организаторите обещават незабравимо шоу с най-големите хитове на Джей Ло като “On The Floor”,“Lets Get Loud”,“Jenny From the Block” и много други.

„За всички мои международни фенове, това лято ще изнеса няколко избрани концерта. Нямам търпение да се върна на сцената и да ви видя отново. Мина твърде много време!“, написа Джей Ло под видео реклама на турнето.

Миналия юни Дженифър Лопес отмени турне в Северна Америка. То трябваше да бъде първото й от пет години насам в подкрепа на първия й солов албум от десетилетие "This Is Me... Now" и придружаващия го филм.

По-късно, през август 2024 г., тя подаде молба за развод с актьора Бен Афлек, след само две години брак.