Сбиване и димни бомби белязаха началото на първото заседание от пролетната сесия на сръбския парламент, на което се очаква да бъде констатирана оставката на сръбското правителство, съобщават сръбските медии.

Три депутатки са пострадали, като едната от тях е бременна, съобщи председателят на парламента Ана Бърнабич.

Ясмина Обрадович от управляващата Сръбска прогресивна партия е ударена с шокова бомба, получила е мозъчен удар и се бори за живота си. Освен това Бърнабич каза, че сред пострадалите е и друга депутатка на управляващите - Соня Илич, която е бременна и лекарите се борят за нея и бебето й, информира държавната телевизия РТС. Ранена е и депутатката Ясмина Каранац от Социалдемократическата партия на Сърбия.

Опозиционни депутати активираха в парламентарната зала димни бомби, факли и издигнаха транспарант „Сърбия въстава, за да падне режимът“.

WILD FOOTAGE: The spring session of the Serbian parliament turns into a brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs. pic.twitter.com/kB5DkHQJrM

Народните представители са замеряха с бутилки с вода. Залата бе пълна с дим.

След като управляващата коалиция, начело със Сръбската прогресивна партия, прие дневния ред, някои депутати от опозицията се насочиха към Бърнабич и се стигна до сблъсък с охраната.

Бърнабич заяви, че Скупщината ще продължи да работи и призова депутатите да се върнат по местата си.

"Ще победи трудът и борбата. Добре е, че показахте истинското си лице. Искате да дойдете на власт чрез сълзотворен газ", каза Бърнабич, цитирана от телевизия Ен1.

Тя допълни, че депутатка от управляващата Сръбска прогресивна партия Ясмина Обрадович е ударена с шокова бомба и се бори за живота си.

#BREAKING JUST IN: Critical situation in the Serbian capital, Belgrade.



Smoke bombs were thrown into the Serbian parliament during the first regular session, while protests are taking place outside the building. pic.twitter.com/BHZfEu0cMc