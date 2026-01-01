Двама украинци пребиха мъж от Самоков пред магазин, съобщиха от полицията.

Около 4.50 часа на 16 януари в РУ-Самоков постъпил сигнал за сбиване пред денонощен магазин в града. На място веднага били изпратени полицейски служители.

Установено е, че при възникнал скандал двама украински граждани – сезонни работници в курорта Боровец, са нанесли удари с юмруци и са повалили на земята мъж от Самоков, причинявайки му разкъсно-контузни рани по главата.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.