Доналд Тръмп отправикато изрази своята "омраза" към нея. Това се случи само няколко дни след като известната поп звезда обяви своятаот Демократическата партия,съобщава Reuters.В пост с главни букви в социалната мрежа Truth Social, Тръмп написа:Малко след дебата между Тръмп и Харис, певицата обяви на своитев Инстаграм, че. Тя посочи, че тя се "бори за правата и каузите, които според нея заслужават защитник".Първоначално Тръмп игнорира подкрепата на звездата, като заяви единствено, че "". В същото време ицепрезидентът на Харис, Тим Уолц, коментира в X (бивш Twitter): "."Иронично, една от песните на Суифт носи заглавието "The Smallest Man Who Ever Lived" ("Най-ниският човек, който някога е живял").Словесният сблъсък между Тръмп и Суифт предизвика вълна от реакции в X. Много потребители декларираха своята подкрепа за Суифт с постове като ", докато други се застъпиха за Тръмп и критикуваха администрацията на Джо Байдън.Тръмп и Суифт си разменят остри думи от години. През 2018 г., след като Суифт подкрепи демократични кандидати на изборите, Тръмп коментира, че "харесва музиката на Тейлър с около 25% по-малко".