Най-малко девет души, сред които дете и журналист на „Ал Джазира“ (Al Jazeera), са загинали при израелски въздушни удари и стрелба в ивицата Газа, съобщиха палестински здравни източници, цитирани от Ройтерс.

Според медици четирима палестинци, включително две жени и едно дете, са били убити при удар по жилищна сграда в квартал „Сабра“ в град Газа. Израелската армия заяви, че е атакувала въоръжен боец, без да предоставя допълнителни подробности.

При отделен инцидент в Бейт Лахия в северната част на анклава е била убита жена, а при въздушен удар в Хан Юнис е загинал още един човек и са били ранени осем души.

По-късно през деня трима души са били убити при удар по бежанския лагер Бурейдж в централната част на Газа. Сред тях е Ахмед Виша, оператор на „Ал Джазира“, съобщи телевизията.

Медията определи смъртта му като „отвратително престъпление“ и посочи, че преди около два месеца при израелски удар е загинал и неговият брат Мохамед Виша, също журналист на „Ал Джазира“.

Палестинският журналистически синдикат осъди убийството и заяви, че от началото на войната през октомври 2023 г. са загинали близо 300 палестински журналисти.

Израелската армия съобщи, че Ахмед Виша е бил член на военното крило на „Хамас“ и е действал като снайперист, като е бил убит заедно с още двама бойци на групировката. Военните не представиха доказателства в подкрепа на твърдението. „Ал Джазира“ и „Хамас“ отричат журналистът да е имал връзки с въоръжената организация.

Според „Ал Джазира“ Ахмед Виша е дванадесетият журналист на медията, загинал в Газа от началото на войната.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че от влизането в сила на примирието през октомври над 1010 палестинци са били убити при израелски удари. Израелските власти от своя страна съобщават за четирима загинали израелски войници през същия период.

Израел заявява, че ударите са насочени към предотвратяване на подготвяни атаки от страна на „Хамас“ и други въоръжени групировки.

Междувременно преговорите за прилагане на следващия етап от подкрепяния от президента на САЩ Доналд Тръмп план за Газа продължават без пробив. Израел настоява „Хамас“ да се разоръжи и да се откаже от властта в анклава, докато палестинската групировка обвързва пълното си разоръжаване с началото на политически процес за създаване на палестинска държава.

Според израелски данни при нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. са били убити около 1200 души. По данни на здравното министерство в Газа от началото на войната са загинали над 73 000 палестинци.