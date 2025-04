Най-малко 26 души са загинали, след като предполагаеми екстремисти са открили огън по тях в индийския район Кашмир, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

По данни на индийската полиция нападението е извършено в Пахалгам, популярна туристическа дестинация в населената предимно с мюсюлмани територия, която всяко лято привлича хиляди чужденци.

One killed & 6-7 injured in #Pahalgam terrór attack.



Pumping bullets into the bodies of innocent, unarmed civilians can never be justified—under any name,any cause, or any ideology.



There should be no ambiguity about identity of perpetrators.

Call them what they are: Terrórists pic.twitter.com/OCUAyasvz6