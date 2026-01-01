В рамките на операция DECOY III правоохранителни органи от 18 държави са предотвратили влизането в обращение на фалшиви банкноти и монети на стойност около 1,2 млрд. евро. Това съобщиха от Европол. В акцията, ръководена от Австрия, Португалия и Испания, е участвала и България.

Съвместната митническа и полицейска операция е била насочена срещу престъпни мрежи, които разпространяват фалшива валута чрез пощенските услуги.

Над 90% от иззетите пари са свързани с пратки от Китай. Румънските власти са прихванали над 4,8 млн. евро с променен дизайн и са разбили склад, в който са се съхранявали повече от 223 000 фалшиви банкноти, изпратени от Китай. При три отделни изземвания в Португалия, Обединеното кралство и Съединените щати са намерени над 220 000 фалшиви монети в евро, британски лири и щатски долари, като всички пратки са били проследени до Китай.

По време на шестмесечната операция между юни и ноември 2025 г. властите са иззели 379 пощенски пратки, съдържащи фалшива валута. Тези действия са довели до започването на 70 разследвания срещу престъпните мрежи зад схемите.

Служителите са пресекли трафика на над 7 млн. фалшиви парични единици, сред които 4,8 млн. банкноти и монети в евро, 2,3 млн. щатски долара, 23 302 британски лири и 4 800 швейцарски франка. Общата стойност на иззетата фалшива валута се оценява на около 1,2 млрд. евро.

В операцията са участвали власти от Австрия, България, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Турция, Обединеното кралство и Съединените щати.

Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) са подкрепили операцията чрез улесняване на обмена на разузнавателна информация, подпомагане на откриването на съмнителни пратки и усъвършенстване на индикаторите за риск за бъдещи действия. Под координацията на Европейската комисия Европол работи със Европейската централна банка за засилване на сътрудничеството с китайските власти с цел борба с фалшифицирането на валута.