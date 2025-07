Европейската прокуратура (EPPO) във Франкфурт и Милано е нанесла сериозен удар на организирани престъпни групи, извършващи трансгранични схеми за ДДС измами, свързани с продажбата на хиляди луксозни автомобили втора употреба, като щетите се оценяват на около 100 милиона евро.

В рамките на разследванията, ръководени от EPPO под кодовото име „Vortex“ (Вихър), вчера са били извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша с участието на 500 служители от органите на реда (данъчни и полицейски служители). В Германия и Италия са били арестувани шестима души.

От българска страна в разследването са участвали Националната следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Жандармерия и специализиран отряд за борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Запорирарни са активи на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и иззети 14 недвижими имота, два поземлени имота и 25 автомобила, включително 19 луксозни коли. В Германия са конфискувани два автомобила, пари в брой и луксозни вещи, а също така са замразени банкови сметки.

ГДБОП разби престъпна група, прала пари чрез продажба на луксозни коли (СНИМКИ)

Разследваните престъпни групи са заподозрени в участие в мащабна схема за т.нар. „въртележкова“ ДДС измама – сложна схема, която използва правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, които са освободени от облагане с ДДС.

Според разследванията няколко хиляди автомобила са били продадени в рамките на трансгранични измамни схеми в цяла Европа, като са използвани стотици фирми-фантоми, фалшиви документи и фиктивни фактури с цел избягване на плащането на ДДС. В някои случаи автомобилите са били продадени фиктивно на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където те никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други държави членки.

EPPO hits criminal networks selling thousands of second-hand luxury cars across Europe while evading VAT. 80 searches in 7 countries 🇧🇬🇭🇷🇩🇪🇮🇹🇱🇻🇱🇺🇵🇱, 6 arrests, backed by 500 police & tax officers, €20M in seizing orders.

More: https://t.co/Ow0GNwKOIt pic.twitter.com/QwJItaZF2C