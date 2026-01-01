Бурята „Хари“, връхлетяла крайбрежните райони на Южна Италия тази седмица, е причинила щети за около 740 млн. евро в Сицилия, съобщи регионалният управител.

По данни на властите бурята е предизвикала вълни с височина до 16 метра, които са опустошили редица крайбрежни зони в Сицилия, Сардиния и Калабрия. „Към момента отчетените щети възлизат на 740 млн. евро“, заяви губернаторът на Сицилия Ренато Скифани, като определи стихията като „най-жестоката буря, ударила острова през последните години“.

Екстремните метеорологични условия са нанесли сериозни поражения върху инфраструктурата, земеделието и жилищния фонд в различни части на италианския остров, като местните власти вече подготвят искане за финансова помощ.

Губернаторът на Сардиния Алесандра Тоде също оцени пораженията в нейния регион на „стотици милиони евро“. Силно пострадали са крайбрежни пътища, жилища и ресторанти в райони, популярни сред туристите. Наложила се е евакуация на домове по крайбрежието, но за пострадали хора няма съобщения.

Ръководителят на италианската служба за гражданска защита Фабио Чичилиано заяви, че навременните метеорологични предупреждения са позволили на спешните служби да се подготвят. „Бяха предприети превантивни мерки за опазване на човешкия живот и няма загинали или ранени“, подчерта той.