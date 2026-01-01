Бури и проливни дъждове нанесоха щети в цяла Италия, предаде АНСА.
В Рим проливните дъждове за пореден път доведоха до наводняване на улици. Вода потече и в някои метростанции, като например тази при гара „Термини“.
Pioggia e temporali sull'Italia, temperature giù: il meteo https://t.co/cDc7jN94qG https://t.co/TBv7shHWFq— Adnkronos (@Adnkronos) October 8, 2026
Пожарникарите трябваше да реагират на 120 сигнала за наводнени улици и повалени от бурните ветрове дървета.
Наводнения и нарушения в транспорта имаше и в Неапол след проливен дъжд.
На остров Иския мълния порази църква и нанесе щети.
Rainstorms cause flooding, damage across Italy. Trees felled, buildings damaged from north to south #ANSA https://t.co/7Lbd6OzmO2— Ansa English News (@ansa_english) October 8, 2026
Във Виареджо бурята нанесе щети по сгради и повали дървета.
Близо до Пиза премина торнадо и отнесе покрива на фабрика.