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Бури и проливни дъждове нанесоха щети в цяла Италия, предаде АНСА.

В Рим проливните дъждове за пореден път доведоха до наводняване на улици. Вода потече и в някои метростанции, като например тази при гара „Термини“.

Пожарникарите трябваше да реагират на 120 сигнала за наводнени улици и повалени от бурните ветрове дървета.

Наводнения и нарушения в транспорта имаше и в Неапол след проливен дъжд.

На остров Иския мълния порази църква и нанесе щети.

Във Виареджо бурята нанесе щети по сгради и повали дървета.

Близо до Пиза премина торнадо и отнесе покрива на фабрика.

Габриела Големанска/БТА
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