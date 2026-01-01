Британската агенция за здравна сигурност коригира в неделя броя на потвърдените и вероятните случаи от огнище на менингит в Югоизточна Англия до 29, след като по-рано беше съобщено за 34. От тях 20 са потвърдени, а девет са все още под проверка.

Огнището започна в графство Кент и е отнело живота на двама души - студент и ученичка. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви, че са положени „херкулесови усилия" за овладяване на ситуацията, и предупреди за „още една предизвикателна седмица". В Кент са поставени над 9 000 ваксини срещу менингит Б и са разпределени 12 600 дози антибиотици.

Смята се, че епицентърът на огнището е нощният клуб „Клуб Химия" в Кентърбъри. Властите призоваха всички посетители на заведението от 5 до 7 март да се явят за медикаменти. По-голямата част от случаите са менингококова болест група Б - бактериална форма на заболяването, която е по-рядка, но по-смъртоносна от вирусния тип. Менингитът се разпространява чрез продължителен близък контакт, включително целуване или споделяне на вейп устройства и напитки.

Огнище на менингит след посещение в нощен клуб в Кент: Ученичка и студентка починаха

