62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, Бъкингамшър, е обвинен, че е държал 33-годишната си снаха под вода в басейн, след като между двамата възникнал спор относно внуците му.

9-годишната дъщеря на жертвата скочила в басейна, за да помогне на майка си, но Гибън спрял едва когато две сестри, отседнали в съседна къща, се обадили в шерифската служба на окръг Полк.

Семейството отседнало под наем в дом в курортния комплекс Solterra в Давънпорт, Флорида, а инцидентът се случил около 17:20 ч. местно време на 10 август, съобщи шериф Грейди Джъд.

„Чудесно е, че окръг Полк привлича посетители от цял свят, но очакваме туристите да се държат прилично по време на престоя си при нас, както очакваме и от постоянните ни жители“, заяви шерифът.

„Тъй като г-н Гибън не успя да овладее гнева си, вероятно ще прекара доста повече време във Флорида“, допълни той.

Гибън е арестуван и отведен в ареста на окръг Полк, където е обвинен в опит за убийство втора степен и в нанасяне на побой.