Осемдесет и девет души са починали от грип през този студен сезон в Румъния, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на данни от Националния институт за обществено здраве. Миналата седмица грипът е взел една жертва в северната ни съседка.

В седмицата 16-22 март са регистрирани 84 209 случая на респираторни инфекции (клиничен грип, остри инфекции на горните дихателни пътища и пневмонии), като броят им е с 5,1 процента по-висок в сравнение с предходните седем дни.

Данните на Националния институт за обществено здраве сочат обаче, че в сравнение с 2025 г. броят на заболелите от респираторни инфекции през този студен сезон е намалял със 135 процента.

По данни на Националния институт за обществено здраве до 22 март т.г. противогрипни ваксини са си поставили 1 308 878 души.