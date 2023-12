Руският диктатор Владимир Путин вероятно ще бъде свален от власт чрез преврат заради войната в Украйна, която е "достигнала задънена улица", предупреди бившият шеф на ЦРУ Джак Дивайн. Според британския в. The Sun, на когото се позовава украинската агенция УНИАН, бившия шеф на ЦРУ не би се изненадал, ако руският тиранин „изчезне утре“.



Експерти предупредиха, че Путин може да не доживее следващия си рожден ден, тъй като ще се „самоубие“, вместо да се изправи пред унижението на преврата. Вероятността за преврат от вътрешния му кръг се увеличава, тъй като той е изправен пред перспективата за „постоянна безизходица“ в Украйна, каза Дивайн.



„Това ще бъде изненада. Винаги има това, което наричаме „черен лебед“ (теория, която смята трудни за предсказуемост и редки събития, които имат значителни последствия – УНИАН), който се появява от нищото. Путин може да изчезне утре и аз бих не се изненадал, ако някой в правителството реши да поеме изпълнителната функция“, каза той.



В същото време, добави Дивайн, ако няма "черен лебед", проблемите на Путин ще започнат, когато стигне до задънена улица, което точно се случва в момента.



„Не мисля, че ще бъде въстание. Мисля, че ще бъде нещо, което можем да наречем дворцов преврат“.



Дивайн вярва, че Путин става все по-непредсказуем и опасен - и неговата инвазия в Украйна е "посяла политическия му крах".



Според него популярността на тиранина ще продължи да пада с продължаването на войната, но това няма да спре неговия ужасен курс и руският лидер ще продължи борбата си, "каквато и да е цената". „Колкото повече загуби и колкото повече насилие виждат руските граждани, толкова по-малко хора искат да участват в това. Ще му бъде трудно да вербува хора, но това все пак е Русия. Той ще намери начин да принуди, да примами. В крайна сметка ще създаде армия, но войната ще става все по-малко популярна“.



Дивайн предупреждава, че краят на конфликта „започва едва, когато войната е в задънена улица и двете страни са уморени“. Той отбелязва, че Путин не може да бъде изгонен от Украйна, но „стагнацията не е победа“. "Украинците няма да им дадат територия. Путин няма да отстъпи. Но можете да намалите температурата. Те трябва да се откажат, когато всички разберат, че Путин няма надежда да спечели", казва бившият шеф на ЦРУ.



В същото време той предупреждава, че Путин едва ли ще бъде изтласкан обратно в Русия. „Мисля, че ще видим почти постоянна безизходна ситуация през следващата година“, казва Дивайн.



През ноември руският президент Владимир Путин заговори за мирни преговори с Украйна. Както пише The New York Times, за Путин е изгодно временно да получи „замразен фронт“ в Украйна и да запази почти 20% от украинските територии за Руската федерация, смятат някои анализатори.