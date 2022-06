Името настана особено актуално в последните месеци у нас заради. Премиерът на Албания се възпламени от нежеланието на страната нив ЕС, тъй като преговорите са засягат и неговата страна. Еврочленството на

, заяви неотдавна в обръщението си на срещата на върха на инициативата „Отворени Балкани“ в Охрид. Малко след това той представи пред германския канцлер Олаф Шолц Димитър

След това албанският премиер з. Рама се обърна към българското Външно министерство с публикация в Туитър. Той написа: "О! Българското външно министерство има проблем с начина ми на говорене! Честно. Аз имам проблем и с начина, по който България иска да реши двустранните проблеми, като използва процеса на разширяване като средство за отвличане на две страни от НАТО! Спокойно, приятели: Вдигнете ветото или ще ме търпите!", се казва в публикацията.

Министър-председателят на Албания не изневери на стила си, появявайки се в любимата си комбинация -

Този дрес код- с Дондалд Тукс, с Реджеп Ердоган, с Меркел, с Макрон и тн. - списъкът е дълъг.

Edi Rama, Prime Minister of Albania, really showed up to an important meeting wearing Adidas sneakers. This man y'all 😭😂 pic.twitter.com/u7EKf1s46E

Маратонките обаче съвсем не са единственият елемент, допълващ яркия стил на балканския политик - той е

Модните решения на албанския премиер обаче не веднъж са смущавали протокола на важни международни събития. Така например на Еди Рамас тогавашния вицепрезидент на САЩ Майк Пенс по време на Срещата на високо равнище на Адриатическата харта.

It seems that @ediramaal has found his kindred spirit in @borgebrende, President of the World Economic Forum and former FM of Norway.



They both like wearing sneakers during formal meetings and summits. pic.twitter.com/LRzRH5nCWS