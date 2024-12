Десетки хиляди домове в Босна останаха без електричество заради обилен снеговалеж и вятър, които също така предизвикаха хаос по пътищата и в Хърватия и Сърбия, съобщи Асошиейтед прес.

Blizzard and snow drifts near town Bosanski Petrovac (NW Bosnia and Herzegovina) on last evening. ❄️🌬️ Video via BHMETEO ba - https://t.co/dZhtfENvqU pic.twitter.com/PKrR8xWcdR

В Словения заради силните ветрове временно бе преустановено издирването на ранен унгарски турист, изчезнал в Алпите северно от столицата Любляна в неделя.

Преди ден спасителите откриха спътничката му и я прехвърлиха на безопасно място, но не успяха да намерят мъжа и не можаха да използват хеликоптер поради силния вятър.

Властите в няколко страни от Западните Балкани издадоха предупреждения за затруднения по пътища, тъй като снежните преспи затвориха някои основни маршрута, включително участъци от магистрали в Хърватия.

Босна, Сърбия и Хърватия забраниха движението на тежкотоварни превозни средства и наложиха ограничени на трафика по засегнатите пътища.

В някои части на Босна железопътният трафик бе напълно спрян заради снега.

In #Miločaj for a lot of things the tractor 🚜 is the solution as can be seen here. #Snow #Sneg ##Serbia #Snowstorđ pic.twitter.com/MNEhk1GOZ3