Спортисти и популярни личности отдадоха почит на "Кралицата на алпийските ски" Линдзи Вон, която счупи крака си при спускането в Милано-Кортина 2026. 41-годишната американка опита да кара със скъсани кръстни връзки и издържа само 13 секунди на пистата.

Късно в понеделник вечерта Вон публикува съобщение в социалните мрежи, в което разкри, че има специфична фрактура на пищяла, която ще изисква множество операции.

"Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не бе приказен, но животът е такъв. Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш", бе част от посланието на Вон.

Линдзи Вон е в болница след падане в последното спускане за жени в Кран Монтана

Реакциите бяха със сходен тон. Бившият актьор и губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер, виден привърженик на алпийските ски, написа в "Екс": "Линдзи няма да се прибере от тези Олимпийски игри с медал, а със сърце на шампион. Тя показа, че за да бъдеш успешен човек, трябва да се чувстваш комфортно на ръба между победата и поражението. Линдзи ни показа как трябва да живеем, а не просто да съществуваме. За такива неща медал не дават".

Бившият тенисист Рене Стъбс написа: "Ти, приятелко моя, си олицетворение на величието. Всяко малко момиче или момче взима пример от теб и знае историята ти. Ще помним винаги, че опита, че мечта, че скочи!!!! Обичам те, приятелко!".

Актрисата Рийс Уидърспуун каза: "Вдъхновена съм от куража, който показа. Ти винаги предизвикваш себе си и винаги ще бъдеш нашата шампионка".