Прокурори в Ню Йорк повдигнаха обвинение срещу заподозренян за убийството на главния изпълнителен директор на "ЮнайтедХелткеър" Браян Томпсън, който бе застрелян миналата седмица в Манхатън, предаде Ройтерс.

Публичен разстрел: Убиха боса на най-голямата компания за здравно застраховане в САЩ

Предполагаемият извършител на дръзкото престъпление е задържан пет дни по-късно в щата Пенсилвания. Полицията съобщи на пресконференция, че заподозреният е 26-годишният Луиджи Манджоне. Той е бил арестуван в заведение от веригата "Макдоналдс" град в Алтуна. В момента на задържането у Маджоне са открити фалшив документ за самоличност, както и голяма сума пари.

Like a true Italian, Luigi Mangione's fatal error as an assassin was giving himself away by stopping to flirt with the cashier at the cafe before going to work pic.twitter.com/NGKSpBQAAv