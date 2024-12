Неизвестен към момента мъж застреля публично боса на един от най-големите здравни застрахователи в САЩ.

Ръководителят на UnitedHealthcare е убит пред хотел Хилтън в Мидтаун Манхатън тази сутрин, съобщиха от нюйоркската полиция.

Брайън Томпсън е бил прострелян смъртоносно в гърба и крака.

BREAKING: United Healthcare CEO Brian Thompson was just assassinated outside his hotel in NYC. Gunman waited for him in the lobby of the Hilton Midtown and shot him in the chest, then fled. Gunman is still at large. pic.twitter.com/KDJF14iLWF

Заподозреният, който е носил на гърба си отличителна сива раница, е избягал от местопрестъплението и в момента се издирва от полицията.

Томпсън, който бе ръководител на най-големия частен застраховател в САЩ, живее в Минесота. Той е бил в Ню йорк, за да говори на конференция на инвеститорите по-късно през деня. Събитието беше отменено, предаде BBC.

Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare was assassinated in Manhattan today.



The killer used a pistol with a silencer on it, shooting him from 20 feet away.



Hard to imagine to imagine his assassin can get away from long with the amount of surveillance present on the… pic.twitter.com/8vUZo9x0pO