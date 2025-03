Инфлуенсърите Андрю и Тристан Тейт се завърнаха в Румъния, където са обвинени в изнасилване и трафик на хора.

Тейт пътува до Флорида заедно с брат си миналия месец.

„Тук сме, за да изчистим имената си и да бъдем оправдани“, каза Андрю пред резиденцията си в покрайнините на Букурещ.

Той написа в X, че е „похарчил 185 000 долара за частен самолет през Атлантическия океан, за да подпише един-единствен лист хартия в Румъния“.

Румънските прокурори твърдят, че 38-годишният Андрю, 36-годишният му брат Тристан и две жени са създали престъпна организация в Румъния в началото на 2021 г. и са експлоатирали сексуално няколко жертви.

