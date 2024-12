Хъдсън Мийк, 16-годишният актьор, който се появи във филма "Baby Driver", почина миналата седмица, след като падна от движещ се автомобил във Веставия Хилс, Алабама, съобщава филиалът на CNN WVTM. Мийк е получил сериозна травма на главата след падането си на 19 декември и е бил откаран в Университетската болница в Бирмингам, където е починал на 21 декември от нараняванията си, според офиса на съдебния лекар на окръг Джеферсън.

