Администрацията на президента Доналд Тръмп закри испаноезичната страница на Белия дом.

От тази седмица посетителите на whitehouse.gov/es вече виждат съобщение за грешка и думите „страницата не е намерена“ под изображението на Белия дом.

Под него посетителите могат да кликнат върху „отидете на началната страница“, което ги насочва към whitehouse.gov, където се възпроизвежда видеомонтаж с участието на Тръмп.

🚨🇺🇸TRUMP AXES WHITE HOUSE SPANISH SITE



The Spanish-language White House website and "La Casa Blanca" social media account have been taken offline.



The decision reportedly aims to reinforce English as the dominant language in the US.



Source: @visegrad24es , White House pic.twitter.com/jc7blvQ9wm