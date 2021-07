21 martyrs as a result of the American terrorism that hit #Baghdad again with an explosion in a local market while people were shopping and preparing for Eid. pic.twitter.com/YL8wR2qG9k — ZAID🇮🇶 (@ZAIDIIQ) July 19, 2021

30 души са загинали, а 60 са ранени след един от най-големите в последно време. Атентатът е извършен от жена с прикрепени към тялото експлозиви.стана на оживен пазар в населения главно с шиити източен район Мадинат-Садр.Взривът е довел и до значителни. Изгорели са няколко търговски обекта. Местните силови структури определиха експлозията катос използването на самоделна бомба.Иракският министър-председател Мустафа ал Кадими издаде заповед за арест на началника на федералния полицейски полк, който отговаря за района на пазара, се посочва в иракско военно съобщение.