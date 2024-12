Мощен взрив избухна в завод за експлозиви в Северозападна Турция, където загинаха 12 души, а трима бяха ранени, съобщи местният губернатор.

„По предварителна информация 12 души са загинали при експлозията“ в квартал Кареси на Баликесир, заяви Исмаил Устаоглу пред частната телевизия НТВ.

На кадрите се виждаха парчета стъкло и метал, разпръснати извън завода.

