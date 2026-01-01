Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент, са с № 27 в бюлетината.
17 минути
Тръмп и Си Дзинпин си размениха любезности, но оставиха големите спорове нерешени
Четири месеца след последната им среща президентът Доналд Тръмп и китайският лидер ...
17 минути
При акция в Монтанско: Спипаха над 130 кг канабис, екстази и амфетамин (СНИМКИ)
Спипаха 132 килограма канабис, екстази и амфетамин при спецакция в Монтанско, съобщиха ...
47 минути
Арестуваха шофьор с 1.75 промила алкохол в София
Столичанин е арестуван след шофиране с 1.75 промила алкохол. Това съобщиха от полицията. Около ...
1 час
София променя храненето в детските градини: Първата кухня-майка идва догодина
Първата кухня-майка ще заработи от догодина в столичния район "Слатина" и ще предоставя ...
1 час
Премахнаха десетки незаконни сметища премахнати в Монтана
През последните два месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) ...
ohnamama.bg
Късите дни, дългият списък със задачи: Защо студеното време още повече изтощава майките
Когато дните станат по-къси, температурите паднат, а слънцето се показва все по-рядко, много майки усещат ...
1 час
Румъния премахва таксата за Дунав мост и предлага на България да направи същото
От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево ...
1 час
Катастрофа затруднява движението край Мишеморков хан
Временно е затруднено движението при км 29 на път II-55 в района на Мишеморков хан заради ...
1 час
МВР отвори денонощни канали за изборни сигнали
От днес (25 септември) до 26 октомври 2026 г. гражданите могат да подават информация за нарушения ...
1 час
„Аз тебе ще те убия“: Мъж простреля с пистолет съседа си пред очите на детето му в София
Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж, заканил се с убийство ...
1 час
Разкриха мистерията: Легендарният изследовател сър Ранулф Файнс е бил незаконно укриван в старчески дом
Сър Ранулф Файнс е бил „незаконно лишен от свобода“, след като съпругата му го е настанила ...
2 часа
Задържаха 17 000 литра гориво без документи на Митница София
Около 17 000 литра гориво без документи е задържано от митническите служители при превоз ...
2 часа
„България е готова за индустриите на бъдещето“: Радев откри форум за Европейския механизъм за стабилност
Приемането на България като двадесет и първият член на Европейския механизъм за стабилност ...
2 часа
Петкова защити данъка върху свръхпечалбите: Те не отиват за нови заводи и работни места
Предложеният данък върху свръхпечалбите е насочен към сектори, които не реинвестират ...
2 часа
ДБ внася в НС искане за комисия за взривените заводи
ДБ внася в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да разследва ...
2 часа
Денков: Не може това да продължава - президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение
Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков с остри критики към управляващите ...
2 часа
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. ...
2 часа
Сърцето има нужда от поне 150 минути движение седмично
Поне 150 минути умерена аеробна активност седмично е полезна цел за повечето възрастни, ...
2 часа
Велислав Величков: Взаимните обвинения около избора на ВСС налагат изслушване
Взаимните обвинения между бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ...
2 часа
Макрон: Франция изпраща военни в Саудитска Арабия за защита на ключов енергиен обект (ВИДЕО)
Франция ще изпрати военнослужещи, радари и отбранителни системи в Саудитска Арабия, ...
3 часа
90-годишен японски бодибилдър не спира да побеждава (СНИМКИ)
Тошисуке Канадзава си спомня за дългата си и забележителна кариера, когато внезапно ...
3 часа
Млади шофьори се блъснаха в Казанлък, има ранен
Двама 18-годишни зад волана се сблъскаха в Казанлък, съобщиха от полицията в Стара Загора. Случаят ...
3 часа
Йеменското правителство поиска международна помощ срещу хутите (ВИДЕО)
Йемен призова международната общност да окаже по-голяма подкрепа срещу шиитските ...
3 часа
ДБ искат обявяване на противоконституционност на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители
Любен Иванов от ДБ каза пред журналисти, че днес се обнародва в Държавен вестник Закона ...
3 часа
Бивша монахиня получи 20 години затвор за сексуални злоупотреби с деца в Аржентина
Бивша католическа монахиня беше осъдена на 20 години затвор в Аржентина по нашумял ...
3 часа
При спецакция: Спипаха буркани с марихуана в жилище в Свищов
Спипаха буркани с марихуана в Свищов, съобщиха от полицията. На 24 септември е извършена ...
3 часа
Мъж пострада при инцидент с газова бутилка, докато пече чушки
66-годишен мъж пострада при инцидент с газова бутилка в Плевен, съобщиха от полицията. Мъжът ...
3 часа
Силен взрив частично срути сграда в центъра на Атина, трима души са ранени (ВИДЕО)
Силен взрив разтърси центъра на Атина в петък сутринта и предизвика частично срутване ...
4 часа
Счетоводителка присвои пари от училище във Великотърновско
43-годишна жена е обвинена в присвояване на служебни пари във Великотърновско, съобщиха ...
4 часа
Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания
По покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската ...
4 часа
Иранският президент от Ню Йорк: Не се опитваме да убием Тръмп (ВИДЕО)
Медийните изяви на иранския президент Масуд Пезешкиан в страната са строго контролирани. ...
4 часа
Възрастен мъж почина, блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян
79-годишен мъж почина, след като е бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян. Това ...
4 часа
Тръмп похвали отношенията между САЩ и Китай по време на вечеря в Белия дом
Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали отношенията между Китай и САЩ по време на държавната ...
5 часа
От „Булгаргаз“ отказали да предоставят на Нинова протокол към споразумението с „Боташ“
Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова съобщи, че ще обжалва отказ на държавното ...
5 часа
„Таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен“: Шофьори са готови за протест
Таксиметрови водачи и превозвачи са готови за законни протестни действия след решенията ...
5 часа
Носителката на „Оскар“ Сюзън Сарандън сред десетките арестувани на протест срещу Нетаняху в Ню Йорк
Вълна от протести заля Ню Йорк, след като премиерът Бенямин Нетаняху пристигна за участие ...
5 часа
Сцена като от филм в Камено: Младеж вилнее с мачете по улиците и нанася удари по коли
С мачете по улиците на град Камено до Бургас. В рубриката „Моята новина“ е получен ...
6 часа
Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ в София
Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ ще е в сила от 25 септември ...
6 часа
Парламентарен контрол: Петима министри отговарят за пътища, тол система и сигурност
Днес в Народното събрание се провежда парламентарен контрол, в рамките на който петима ...
6 часа
Започва проверка срещу прокуратурата за разгласяването на лични данни по случая „Петрохан“
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е започнал проверка на прокуратурата ...
6 часа
Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда, oбвиняем е Иван Портних
Съдебното дело за замърсяването на Варненското езеро започва с разпоредително заседание. ...