С настъпването на летния сезон излагането на слънце значително се увеличава, което поставя кожата под интензивно въздействие на ултравиолетовата (UV) радиация. Макар слънчевата светлина да е необходима за синтеза на витамин D и за поддържане на общото здраве, прекомерното и незащитено излагане крие сериозни рискове. Съвременната дерматология разглежда слънцезащитата не като козметичен избор, а като ключова превантивна мярка срещу редица заболявания, включително рак на кожата.

Ултравиолетовите лъчи се разделят основно на UVA и UVB, като и двата типа оказват вредно въздействие върху кожата.

UVA лъчите проникват в по-дълбоките слоеве и са основен фактор за фотостареенето – процес, при който кожата губи еластичност, появяват се бръчки и пигментации. UVB лъчите, от своя страна, засягат повърхностните слоеве и са пряко отговорни за слънчевите изгаряния и директните увреждания на клетъчната ДНК. Медицински изследвания показват, че именно тези ДНК увреждания са в основата на развитието на кожни карциноми, включително меланом – най-агресивната форма на рак на кожата.

Слънцезащитните продукти действат чрез специални филтри, които или абсорбират, или отразяват UV радиацията. Химичните филтри преобразуват UV лъчите в топлина, докато минералните (като цинков оксид и титанов диоксид) създават физическа бариера върху кожата. Един от най-важните показатели при избора на продукт е SPF (Sun Protection Factor), който измерва степента на защита срещу UVB лъчите. Например SPF 30 блокира приблизително 97% от UVB радиацията, като по-високите стойности осигуряват минимално допълнително увеличение на защитата. Важно е обаче да се подчертае, че SPF не дава информация за защита срещу UVA, поради което дерматолозите препоръчват използването на продукти с обозначение „broad-spectrum“.

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Липсата на адекватна слънцезащита води до редица краткосрочни и дългосрочни последствия. Освен болезнените изгаряния, кожата претърпява кумулативни увреждания, които се натрупват с времето и често остават невидими в ранните етапи. Това включва разрушаване на колагена, поява на пигментни петна и отслабване на локалния имунитет на кожата. Според експертни оценки, значителна част от случаите на рак на кожата могат да бъдат предотвратени чрез редовна употреба на слънцезащитни продукти.

Особено внимание следва да се обръща на защитата на децата. Детската кожа е по-тънка и по-чувствителна, което я прави значително по-уязвима към UV увреждания. При бебета под шестмесечна възраст се препоръчва избягване на директно слънчево излагане и използване на физически средства за защита като дрехи и сянка. При по-големи деца се препоръчват минерални слънцезащитни продукти с SPF 30 или 50, които да се нанасят редовно и в достатъчно количество.

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При възрастните изборът на слънцезащита трябва да бъде съобразен с типа кожа и зоната на приложение.

Лицето изисква по-леки и некомедогенни формули, които да не запушват порите, докато за тялото могат да се използват по-плътни и водоустойчиви продукти, особено при плаж или спорт. Медицинските препоръки подчертават значението на правилното количество – около една чаена лъжичка за лице и приблизително 30 милилитра за цялото тяло – както и необходимостта от повторно нанасяне на всеки два часа или след контакт с вода.

Дерматологичните организации по света са единодушни, че слънцезащитата трябва да бъде част от ежедневната грижа за кожата, а не само сезонна мярка. Освен използването на подходящи продукти, се препоръчва избягване на слънцето в часовете с най-висока интензивност, носене на защитно облекло, шапки и слънчеви очила.

В заключение, слънцезащитата представлява една от най-ефективните и научно обосновани стратегии за предпазване на кожата. Тя не само намалява риска от сериозни заболявания, но и съхранява здравия и младежки вид на кожата. В контекста на нарастващата UV експозиция през летните месеци, редовната и правилна употреба на слънцезащитни средства следва да се разглежда като основен елемент от здравословния начин на живот.