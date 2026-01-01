Позата в седнало положение над осем часа на ден увеличава риска от сърдечно-съдов инцидент с над 120%, каза проф. Иван Груев, кардиолог в Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис Трети".

Сърдечно-съдовите заболявания остават проблем номер едно в България, а продължителността на живота на българските мъже е най-ниската в ЕС, каза още лекарят. По думите му мъжете в България живеят средно под 74 г., а жените – под 80 г.

Новата „болест на века“: Смъртоносно ли е седенето?

С промяната в начина на мислене и начина на живот, включващи отказ от тютюнопушене, здравословно хранене и поддържане на оптимално телесно тегло, физическа активност, достатъчно сън, познаване на стойностите на кръвното налягане и на кръвната захар, ще се постигне по-добро здраве и повече пълноценни години живот, каза още той.

Когато рисковите фактори се третират адекватно, стареенето може да бъде нормално, физиологично, а не преждевременно.

Доктор Даскалов разкри ключовите фактори за здраво сърце

Спортът намалява сърдечно-съдовите инциденти, намалява когнитивните проблеми, намалява и риска от рак и от диабет, посочи още проф. Груев. По думите му спортът удължава качествения живот, а при спортуване организмът ни отделя ендорфини. За здрави хора се препоръчват 150 минути на седмица умерени движения или 75 минути интензивни аеробни упражнения.