На 24 март, ден преди Благовещение, Православната църква почита паметта на Св. преподобни Захария и Св. Артемон Селевкийски.



Преподобни Захария бил син на египтянина Карион, който оставил жена и деца и отишъл в манастир, където приел монашество, разказва "Жития на светиите" на Синодалното издателство. Карион взел със себе си и Захария, понеже майка му не могла да го изхрани. Макар и по-млад от много старци в манастира, Захария се удостоил с големи благодатни дарове.



На запитването на Св. Макарий кое нещо прави монаха истински монах, Захари отговорил: Онова, което непрестанно ни принуждава да изпълняваме заповедите Божии.



А на запитването на стареца Мойсей що значи да бъдеш монах, Захария хвърлил своята килимявка и я стъпкал с нозете си, като казал: "Ако човек не бъде тъй сърдечно съкрушен, не може да бъде монах". Захария е бил голямо светило между монасите в пустинята и млад се преселил при Господа.



На 24 март имен ден празнуват Зарко, Захари, Захарина, Хари.