Фики Стораро говори откровено за вярата, чувствителността, семейството и цената на славата. В емоционално интервю в подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков – Мон Дьо певецът признава, че зад сценичния образ стои раним човек, за когото добротата, честната дума и любовта към близките са по-важни от успехите и показността.

„Крия колко съм чувствителен. Зад тази мускулатура се крие едно крехко сърце“, признава Фики.

Той споделя, че вярата в Бог го води в живота и музиката, а семейството и децата са най-голямата му амбиция и смисъл. Певецът не крие разочарованието си, че стойностната музика все по-рядко получава признание.

NOVA

Фики говори още за болката от загубата на дядо си, за сложните отношения с брат си Емрах и за желанието си да дава добър пример – като артист, баща и човек.

Фики коментира откровено публичните скандали около брат си Емрах, като признава, че критиките го натъжават, но не ги отрича. Според него истинската мярка за зрелост и мъжество не е показността, а отговорността и думата, която човек дава.

„Знам какъв добър и раним човек е брат ми – ще направи и на мравката път“, казва Фики, но не крие, че през последните години Емрах е допускал грешки. По думите му това е резултат от импулсивност и желание за показност. „Какво ще обяснява утре на детето си? Че му се замъглява километражът? Трябва първо да порасне, първо да стане мъж“, подчертава певецът. А на въпроса как се става мъж, отговаря кратко и категорично: „Мъж се става с думата“.

Фики Стораро разказа за тежестта на известната си фамилия, слуховете около баща си и избора на партньор, както и за това как славата и любовта могат да съществуват под един покрив. Певецът разказва и за семейството си, бащинството и ценностите, които се опитва да предаде на децата си.

NOVA

„Фамилията Стораро тежи, но винаги съм я носил с гордо вдигната глава“, признава Фики и категорично отрича слуховете, че баща му избира жените на синовете си. „Това е супер грозна лъжа. Баща ми никога не ми е казвал с кого да бъда – той просто чакаше момента, в който ще създам семейство“, казва певецът.

Днес Фики се определя като щастлив човек, открил любовта и баланса между славата и личния живот. „Славата и любовта могат да живеят в един дом, стига да намериш правилния човек до себе си“, споделя той. А за ролята си на баща добавя с усмивка: „Строгият в семейството е съпругата ми – аз съм добрият полицай“.

Малкият Тони има ли талант?

Малкият Тони е много интересен персонаж от мъничък. Той от много мъничък има интерес към китайски език. Интересува се от китайската култура от малък. Какво обичат да правят китайците, как учат, с какво се занимават. От предучилищна възраст една наша позната ни каза, че има китайско училище. Много хубаво училище. Много добре се развиват децата. Там имат страхотен успех. И го записахме и в момента вече е първи клас. Ще стане и на 8 години. В момента е един от най-големите отличници в класа.

Цялото интервю гледайте в YouTube канала "Храмът на историите".