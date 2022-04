Човек трябва да знае и две, и двеста. А никой не разбира тази максима по-добре от холивудска звезда, вкарана в затвора. Макар да водят бляскав начин живот, тези знаменитости знаят какво е да бъдеш зад решетките. За провиненията и престоят зад решетките на някои звезди, пише каналът на Ралица Петровa във vbox7.Арестът на филмовата звезда Матю Макконъхи е толкова абсурден, че няма как да не започнем с него. В мемоара си „Зелени светлини“ (публикуван през 2020) той споделя, че бил заловен гол, напушен и свирещ на бонго (вид африкански барабан). Всичко това се случило в една октомврийска нощ през 1999, когато актьорът решил да разпусне у дома с музика и марихуана. Изглежда полицаите били извикани заради „нарушение на реда“. По думите на Матю, влезли с взлом. „Докато се усетя, ме бяха приковали към пода, а аз ги псувах,“ пише в книгата.

Gulliver/Getty Images

Преди да стане звезда на 50 Cent му се наложило да пребори немалко трудности. Отгледан от самотна майка в Ню Йорк, Къртис Джаксън (както е истинското име на рапъра) е арестуван запрез 1994. Дадени му са две опции: няколко години в затвора или шест месеца в изправителен център. Тогава едва 19-годишният Къртис избира втората, а престоя си описва като „дисциплина и болка“. В автобиографията си From Pieces to Weight (издадена през 2005) той споделя, че макар и трудно, преживяването му помогнало да израсне много.Друг рапър, стоял зад решетките, е Лил Уейн. През 2008 г. звездата излежава девет месечна присъда за н. Повече от десетилетие по-късно той отново е уличен в същото провинение – факт, който почти му коства между 10 и 15 години в затвора. За негов късмет обаче, тогавашният президент на САЩ Доналд Тръмп опрощава присъдата му, а цялата ситуация бива заклеймена от мнозина като PR машинация.

Gulliver/Getty Images

Изглежда, че преди да стане Железният човек, Робърт Дауни Джуниър е поживял зад железни решетки. През 1996 г. актьорът е арестуван зав колата си, с което си спечелва шест месеца на топло. Три години по-късно пък не се явява на съдебно наложен тест за наркотици (който е част от присъдата му) и затова е върнат в затвора за още година. Днес звездата споделя, че не е взимал наркотици от 2003 насам. „Не е толкова трудно да се отървеш от зависимостите си,“ казва той в интервю с Опра Уинфри. „Истинското предизвикателство е да решиш да го сториш.“„Забавно“ и „затвор“ не са думи, които често попадат в едно изречение, но арестът на Клои Кардашиян безспорно е комичен. След като е хваната пияна зад волана през 2007 г., риалити звездата е осъдена на 30 дни. При влизането ѝ зад решетките обаче се оказва, че калифорнийският затвор е препълнен, и тя е пусната едва след няколко часа. Инцидентът, увековечен в риалити предаването Keeping Up With the Kardashians, остава в историята с култовата реплика на Крис Дженър (майката на Клои): „Ким, престани да си правиш селфита, сестра ти отива в затвора!“.