Не съм изключил телефона си от години на рождения си ден, защото за мен е по-важно да приема чистата и истинска обич, която получавам от хората и от публиката, каза в интервю за БТА певецът Веселин Маринов по повод своя 65-и рожден ден. По-късно през деня той ще отбележи празника си с концерт на централния площад в Приморско, където гостува с турнето си „Ти си любовта" по повод 45 години на сцената.



Веселин Маринов разказа за отношението си към хората, които вече 45 години следват музикалния му път, за моментите на трудности и успехи, които стоят зад десетилетията на сцената, за срещата с композитора Тончо Русев и песните, променили кариерата му. Той говори и за началото на своя път, за разликите между шоубизнеса тогава и днес, за новите изпълнители, за предстоящите си концерти и музикални проекти – сред които първият му концертен албум на грамофонна плоча и нови песни.

За Веселин Маринов рожденият ден не е ден, в който да се скрие от хората. Напротив – той е избрал да бъде сред тях. Певецът признава, че разбира защо много негови колеги предпочитат на личен празник да изключат телефона си, да останат само с най-близките си или да заминат някъде, но неговият избор е различен. „Има два варианта за празнуване на мой празник. Единият вариант е като 90 процента от моите колеги – изключваш телефона, вземаш жена си, отиваш някъде или се виждаш с най-близките си хора, или правиш парти. Другият вариант е този, който избрах аз“, разказва той.



Този избор означава ден, изпълнен с разговори и поздрави от хората, които го подкрепят. Само във Вайбър миналата година е получил около 850 съобщения, а към тях се добавят и останалите поздрави. Вместо това да го натоварва, вниманието на хората е най-ценната част от празника му. Той казва, че му отнема седмици да отговори на всички, но приема това като начин да бъде близо до публиката и хората, които го ценят.

Именно затова певецът приема и концертите около рождения си ден като естествена част от празника. За него сцената не е работа, отделена от личния живот, а мястото, където получава най-силната обратна връзка. „Думите, които получавам, отношението на хората, това, че телефонът просто не е възможно да спре през деня, ме кара да се чувствам потребен на много хора, които обичат това, което правя“, казва Веселин Маринов.

След 45 години на сцената той определя концертите си не като отчет на постигнатото, а като благодарност. „Концертът не е равносметка, а е благодарност за всичко към хората“, казва певецът. Равносметката обаче все пак идва с годините – в дългите пътувания, нощните мисли след концерти, спомените и връщането назад. „Много години се завъртяха зад мен - 32 албума, безкрайни концерти“, казва той.

Веселин Маринов определя първите 13 години от кариерата си като време на търсене, колебание и опити да намери своята посока. Това е период, в който не е знаел дали ще продължи с музиката, дали е избрал правилния път и какво предстои. Промяната идва след наградата му на „Златният Орфей“ и срещата с композитора Тончо Русев – човекът, който, според певеца, променя професионалната му съдба. „Точно тогава, два месеца по-късно, ми се обади Тончо Русев – да работим заедно, да бъдем заедно, да вървим един до друг“, спомня си Маринов.

Това партньорство дава началото на период, който той определя като сбъдването на онова, което е търсил в музиката. Появяват се песни като „Ти си любовта“, „За теб, България“, „Горчиво вино“, „Жена на балкона“ – композиции, които променят неговия образ пред публиката и го превръщат в един от разпознаваемите български изпълнители. „Това е фантастиката, която съм търсил в работата си след тези години“, казва Веселин Маринов.

Днес, когато продължава да пълни зали, летни театри и площади, той отдава голяма част от този път именно на Тончо Русев. „Тончо Русев е човекът, който направи така, че в днешния ден да разговаряме, да пълня летните театри и залите в България и към мен да има някакво отношение", казва певецът.

Зад успеха обаче стоят години на трудности, които, според него, са били важен урок. Ако можеше да се върне назад във времето и да говори със себе си от началото на кариерата си, той не би скрил трудностите, които го очакват – болестите на родителите му, липсата на средства и трудното начало в големия град. „Аз нямах стотинки за трамвая до Студентски град. Не го пожелавам на никого, защото беше наистина трудно", разказва той, но допълва, че именно тези години са го научили да оценява всяка малка крачка напред – първото признание, усмивка, успехът, който идва след много усилия.„Тези моменти ми даваха сили да вярвам, че може би ще победя трудностите." Днес все още, въпреки умората след всеки концерт и многобройните покани за срещи с приятели след това, в хотела след дългия ден си казва: „Да, успях и днес."



След десетилетията на сцената Веселин Маринов прави сравнение между времето, в което самият той започва, и днешната музикална среда. Според него съвременните млади изпълнители имат много повече възможности за бързо развитие, ако имат талант и подходящ екип зад себе си. „Днешният шоубизнес е много различен от изграждането на един изпълнител в годините, в които аз бях млад и зелен“, казва той. По думите му в началото на неговия път най-важни са били контактите, желанието и способността човек да разбере колко заслужава в определен момент. Днес картината е различна – телевизионни формати, медийни агенции и инвестиции във визия, клипове и популяризиране могат да дадат много по-бърз старт на един артист. „При мен 13 години беше онова, което сега един телевизионен формат може да направи за един изпълнител за месец“, казва певецът. Сред имената, които посочва, като успешни примери за това са Михаела Филева, Михаела Маринова и Дара.

След натовареното лятно турне Веселин Маринов очаква кратка пауза, но признава, че почивката при него винаги е ограничена. Графикът му остава изпълнен с ангажименти, а времето за отдих е малко. „Ще кажете, че се правя на някакъв голям страдалец“, казва с усмивка певецът, но след турнето ще си позволи няколко дни почивка със съпругата си, за да възстанови силите си.

Наред с концертите и участията предстоят и нови музикални проекти. Веселин Маринов подготвя специален албум, който ще представи по време на предколедните си концерти в Зала 1 на Националния дворец на културата на 18, 19 и 20 ноември. Проектът носи името „Веселин Маринов – концерт“ и е специален за него, защото за първи път в творческия му път концертен запис ще бъде издаден и на грамофонна плоча. „Рядко излизат такива концерти. Записът беше направен в края на миналата година в НДК и се получи с много хубав звук и с много настроение, което го направи подходящ и за такъв формат", допълва той.

Паралелно с това Веселин Маринов работи и по нов студиен албум, който се надява да е готов през март 2027 г. Част от песните вече са готови, а други предстои да бъдат записани. Една от новите композиции е „Ще обичам само теб“, която ще бъде водеща в бъдещия албум. Видеоклипът към песента е готов и се очаква да бъде представен в края на септември. Сред готовите песни е и „Не си отивай, мой живот" по текст на Недялко Йорданов. „Трябва ми просто малко свободно време и да вляза да направя и останалите записи“, казва той. Сред авторите, с които работи, са Светослав Лобошки и Красимир Гюлмезов, които са подготвили няколко композиции.



Една от песните, които в последно време предизвикват най-силен интерес сред публиката, е „Старото балканче“. „Тя много бързо набира скорост и хората на концертите я приемат страхотно“, разказва Маринов и допълва впечатленията си от последните концерти в Несебър, Созопол и Царево, където реакцията на публиката към песента е била особено силна.

Друга песен, която се превръща в своеобразен символ в последните години, е „Лятна жълта рокля“. Тя е пример за това как понякога една песен намира своето място неочаквано, признава Веселин Маринов. По думите му композицията се появява след няколко други предложения от Краси Гюлмезов. Първоначално той не е убеден, че именно тази песен ще има такъв успех. Историята зад песента също преминава през промяна. Първоначалната идея в текста е била свързана с парфюма „Малка черна рокля“.



„Като обаче видях, че в текста се пее около 60 пъти думата „черна“, поговорих с поетесата Мария Ангелова да промени текста, защото не ми звучи добре толкова много пъти думата „черна“ в една песен“, разказва певецът. Така песента, която първоначално е била част от албума „Островът на любовта“, но не е била замислена като водеща, постепенно се превръща в една от най-разпознаваемите му композиции. „Тя се е превърнала в своеобразен символ“, казва Маринов и допълва, че публиката участва активно и я припознава като такава, защото много дами идват на концертите му с жълти рокли. Певецът дава за пример последния концерт в Горна Оряховица, където стотици жени идват облечени в жълто.



След днешния концерт в Приморско, на 5 август Маринов ще бъде на централния площад в Китен, а на 6 август ще излезе на сцената на Летния театър в Бургас. Последният концерт от поредицата в областта е на 7 август на централния площад в Поморие, където входът ще бъде свободен.