Проби от скали и прах, извлечени от НАСА от астероида Бену, съдържат някои от химическите градивни елементи на живота, предадоха световните осведомителни агенции, позовавайки се на два анализа, публикувани в списанията "Нейчър астронъми" и "Нейчър".

Направените анализи предоставят едни от най-добрите доказателства до момента, че подобни космически скали може да са "засели" ранната Земя със суровините, които са подпомогнали появата на живи организми.

Роботизираният космически апарат "ОСИРИС-РЕКС" на НАСА събра през 2020 г. проби от близкия до нашата планета астероид - скалиста останка от по-голямо небесно тяло, формирало се преди около 4,5 милиарда години.

Пробата - най-голямата, връщана някога, беше донесена на Земята през 2023 г.

Единият от двата анализа, публикуван в сп. "Нейчър астронъми", показва, че те съдържат разнообразна смес от органични съединения.

Публикуваният в сп. "Нейчър" анализ разкрива съдържание на минерали, образувани при изпаряването на солен разтвор - солена вода, на родителското тяло на Бену. Това е тип влажна среда, в която може да е възникнала пребиотична органична химия.

В пробите са открити 14 от 20-те органични съединения, наречени аминокиселини, които се използват за изграждането на протеини - сложни молекули, изпълняващи незаменима роля в структурата, функциите и регулирането на живите организми.

Пробите съдържат и всичките пет нуклеобази - аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил, генетичните компоненти на ДНК и РНК във всички живи организми на Земята.

"Откриването на тези основни градивни елементи на живота в пробите от Бену подкрепя теорията, че астероидите и техните фрагменти са засели ранната Земя със суровините, довели до появата на живота", казва астробиологът Дани Главин от Центъра за космически полети "Годард" на НАСА в Мериленд и водещ автор на едно от изследванията.

"Фактът, че тези химически градивни елементи на живота могат да се образуват в космоса и са широко разпространени в цялата Слънчева система, увеличава шансовете, че той може да е започнал извън Земята", допълва ученият.

Органичните съединения имат един или повече въглеродни атоми, които са свързани с други елементи, обикновено водород, кислород, азот и сяра. Целият живот на Земята се основава на въглерод и е изграден от органични съединения, включително аминокиселини, използвани за изграждане на протеини и нуклеобази.

Нуклеобазата е азотсъдържащо съединение, което съхранява генетична информация. ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) и РНК (рибонуклеинова киселина) са основни молекули в клетъчната биология. ДНК съдържа генетичния код на организма. РНК пренася генетичната информация, която получава от ДНК, като я прилага на практика.

