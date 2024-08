oogle News Showcase

Instagram

Изследователите откриха доказателства за голямвъв вътрешността на Марс - достатъчно, за да запълни океаните на повърхността на планетата, съобщи Прес асосиейшън/ДПА.По данни от спускаемия апарат на НАСА "ИнСайт" (InSight), учените изчислиха, че количеството подпочвена вода може да покрие целия Марс с дълбочина между един и два километра. Резервоарът обаче едва ли ще бъде от голяма полза за снабдяване на бъдеща колония на Марс. Водата е в малки пукнатини и пори в скала по средата на марсианската кора, между 11,5 и 20 километра под повърхността. Дори на Земята сондаж с дълбочина километър е предизвикателство.Васан Райт, бивш постдокторант в Калифорнийския университет в Бъркли в САЩ, който сега е асистент в Института по океанография "Скрипс" на Калифорнийския университет в Сан Диего, казва: "Опознаването на водния цикъл на Марс е от решаващо значение за разбирането на, повърхността и интериора. Полезна отправна точка е да се определи къде има вода и колко има."Учените на Земята са изпратили много сонди и спускаеми апарати на Марс, за да разберат какво се е случило с водата, която е била на планетата преди около три милиарда години, както и кога това се е случило и дали съществува или е съществувал живот на планетата.Според експертите откритията означават, чене е отишла в космоса, а се е филтрирала надолу в кората.Изследователите са използвали данни, събрани от "ИнСайт" по време на четиригодишна мисия, завършила през 2022 г. Спускаемият модул събра информация от повърхността под себе си, включително за скоростта на вълните от трусовете на Марс.Използвайки модел, базиран на математическа теория на физиката на скалите, изследователите са установили, че наличието на течна вода в кората е най-правдоподобното обяснение на данните.Констатациите са публикувани в списание "Протоколи на Американската национална академия на науките" (Proceedings of the National Academy of Sciences).