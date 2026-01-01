Гръцката звезда Константинос Аргирос и съпругата му Александра Ника очакват второ дете, съобщават гръцките медии. Радостната новина беше разкрита от самата Ника чрез публикация в социалните мрежи.

Тя сподели в личния си профил в Instagram емоционално видео с кадри от семейни моменти, в които участват Аргирос и синът им Василис. В края на клипа Василис целува наедрялото коремче на майка си, с което по символичен начин потвърждава втората ѝ бременност.

Константинос Аргирос и Александра Ника имат вече един син – Василис, който се роди през ноември 2024 г.

Двойката сключи брак в тесен семеен кръг на 7 юли 2025 г. в Гърция, далеч от медийното внимание.

Двойката преживява един от най-щастливите периоди в живота си, като новината за предстоящото попълнение бързо предизвика вълна от поздравления в социалните мрежи.