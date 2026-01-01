Кремена Минева - българската цигуларка, която е част от световноизвестния оркестър „Йохан Щраус“, дирижиран от холандския музикант Андре Рийо – един от най-популярните класически артисти в света, се просълзи, докато изпълняваше „Моя страна, моя България“ по време на концерта на оркестъра в София.

„Моя страна“, по-известна като „Моя страна, моя България“, e песен от 1970 г. на певеца Емил Димитров и е позната като неофициален химн на България. Не за първи път кралят на валса Андре Рийо поздравява софийската публика с българска песен. За втора поредна година изборът му беше „Моя страна, моя България“ – жест, който беше посрещнат на крака от публиката.

Кралят на валса: Андре Рийо свири "Моя страна" пред препълнена зала (ВИДЕО)

Сълзите на цигуларката трогнаха още повече публиката, която не остана безразлична и също заплака с Кремена. Силната емоция завладя всяко българското сърце.

„Сълзите и се стичаха по бузите, а емоцията беше толкова силна върху лицето й, че просто настръхнах като я гледах. Какво разтърсващо преживяване! Родината вътре в теб говори на майчин език и националното чувство избива в бурна емоция и сълзи през красива докосваща музика! Трогателно!“, споделя Мариела Нейкова, която е била част от публиката.

Кремена Минева е първа цигулка в оркестъра на Андре Рийо, от 30 години е част от холандския оркестър „Йохан Щраус“. Заедно с Виолета Адамова са единствените българи в световноизвестния оркестър „Йохан Щраус“.

Майката на Кремена, която е известна арфистка в България, открива музикалния талант на дъщеря си. На три години Креми започва да свири на цигулка и още по време на обучението си в музикалната академия печели безброй международни конкурси.

Маестрото Андре Рийо изнесе тричасов концерт в София в две поредни вечери (на 3 и 4 февруари). В изпълнението участват артисти от 18 националности, а има солисти дори от Тасмания, споделя той.