, който възпя наркотиците в Can't Feel my Face, призна, че води почти трезвен начин на живот. "Вече не съм такъв пияч, какъвто бях. Романтиката от пиенето вече я няма", призна той в интервю зо GQ.E, The Weeknd все още пуши трева от време на време, но призна, че останалитеса останали в миналото му, пише каналът "Stars News" във vbox7."Те са коварни. Мислех си, че имам нужда от тях. А всъщност беше точно обратното. През последните няколко години го осъзнавах това и благодаря на Бога, че нямам нужда от тях", разказа той.Зад решението на The Weeknd да спре с наркотиците и да намали алкохола има и друга причина - той се надява един ден"Знам, че съм казвал, че не искам, но всъщност искам. Искам да имам деца", сподели той.The Weeknd не за първи път говори за отношението си към наркотиците. През февруари миналата година той призна, че те са част от живота му, макар и не постоянно. Въпреки това подчерта, че по време на работа никога не е под въздействието им.